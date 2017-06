PSV neemt beslissing over toekomst Jurjus

De Eredivisie-topclub PSV nam de jonge doelman Hidde Jurjus over van De Graafschap, maar vooralsnog acteert de keeper op het tweede plan in Eindhoven. De clubleiding in het Philips Stadion neemt binnenkort een definitieve beslissing over de toekomst bij Jurjus, waarbij alleszins waarschijnlijk is dat hij uitgeleend mag worden.



Het Eindhovens Dagblad schrijft het volgende over de kwestie: "Hoewel PSV voor de posities onder de lat de komende weken mutaties wil doorvoeren, staan alle doelmannen van vorig seizoen nog onder contract. Jeroen Zoet staat op een lijst om Napoli te versterken en Remko Pasveer beraadt zich nog op zijn toekomst. Onderwijl is wel duidelijk dat de Eindhovenaren open staan voor verhuur van Hidde Jurjus. De vorig jaar van De Graafschap overgenomen sluitpost mag volgend seizoen onder de lat staan bij een eredivisieclub, als het sportieve plaatje PSV tenminste aanstaat."



Technisch directeur Marcel Brands reageert: "We hebben hierover nog geen besluit genomen, maar overwegen het wel." Vooral het gepromoveerde NAC Breda lijkt een logische gegadigde voor Jurjus, alhoewel manager Hans Smulders daar eerder niets over los wilde laten.