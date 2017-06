'Real Madrid krijgt officieel bod binnen op Ronaldo'

De Portugese wereldster Cristiano Ronaldo is in de afgelopen dagen gelinkt aan een aantal clubs. De aanvaller zou Real Madrid willen verlaten, maar kost wel ongeveer 200 miljoen euro. Dat is een hallucinant bedrag, maar er zou één partij zijn die bereid is om heel erg ver te gaan voor Ronaldo.



Media als L'Équipe en Le Parisien melden dat de beleidsbepalers van Paris Saint-Germain in de afgelopen dagen nauw in contact hebben gestaan met Jorge Mendes, de Portugese zaakwaarnemer van Ronaldo. De voetballer zou via zijn vertegenwoordiger duidelijk hebben gemaakt dat hij best openstaat voor een transfer richting het Parc des Princes. Daarom heeft Nasser Al-Khelaïfi, de eigenaar van de Ligue 1-topclub, naar verluidt een officieel bod neergelegd op zijn transfertarget.



Binnenkort zal deze aanbieding aan voorzitter Florentino Pérez van De Koninklijke voorgelegd worden door Mendes en Ronaldo. Paris Saint-Germain wil overigens niet voldoen aan de vraagprijs van de Madrilenen voor hun aanvaller. Het bod van de steenrijke Parijzenaars zou namelijk ongeveer 150 miljoen euro bedragen. Het is zeer de vraag of Real hierop in zal gaan. Ronaldo zou in ieder geval wel willen, mede omdat hij in de Franse hoofdstad nóg meer kan verdienen dan in Madrid.