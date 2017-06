'Ajax-target El Haddadi heeft keuze gemaakt'

De jonge aanvaller Munir El Haddadi van FC Barcelona werd een paar dagen geleden nog in verband gebracht met Ajax. De Amsterdammers zouden het talent willen lenen van de Catalanen, maar het lijkt erop dat de voetballer en zijn vertegenwoordiging een andere keuze gemaakt hebben. Hij zou zijn carrière vervolgen bij Zenit Sint-Petersburg.



Ajax wilde El Haddadi naar verluidt een jaartje lenen van Barça met een optie tot koop. Aanvankelijk was de aanvaller naar verluidt best warm te krijgen voor deze optie, maar toen meldde het Russische Zenit Sint-Petersburg zich opeens. Volgens het medium Tot Costa heeft El Haddadi besloten dat hij zijn voetballoopbaan wil vervolgen in de Russische competitie. Zenit zou de buitenspeler definitief overnemen van Barcelona, voor een bedrag van ongeveer twintig miljoen euro.



El Haddadi werd in het afgelopen seizoen uitgeleend door Barça aan Valencia. Voor de ploeg uit de sinaasappelstad van Spanje speelde de aanvaller best veel wedstrijden, 27 om precies te zijn waarin hij zes keer scoorde. Valencia kon hem voor een vast bedrag van twaalf miljoen euro overnemen van de Catalanen, maar zag hier toch maar van af. Nu trekt Zenit dus aan het langste eind, als we de geruchten mogen geloven.