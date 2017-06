'Van Persie moet dit doen om Feyenoorder te worden'

Het is inmiddels wel bekend dat de clubleiding van Feyenoord spits Robin van Persie graag ziet terugkeren in de Rotterdamse Kuip. De Oranje-topscorer aller tijden heeft echter nog een doorlopend contract bij Fenerbahçe en dat maakt het allemaal moeilijk. Daar zou Van Persie zelf echter wat aan kunnen veranderen.



Het Algemeen Dagblad schrijft over de situatie: "Het is uitgesloten dat Feyenoord een transfersom zal neerleggen voor de aanvaller, die nog een jaar onder contract staat in Istanboel. Maar er is ook nog het salaris. Van Persie verdient aan de Bosporus een megajaarsalaris van tussen de vijf en zes miljoen euro per seizoen. De Turken, die volgens ingewijden best afscheid van Van Persie zouden willen nemen, weten dondersgoed hoe het spel nu moet worden gespeeld."



Gaat Fenerbahçe voor de ontbinding van het contract van de voetballer, dan dient Van Persie één jaar salaris mee te krijgen. Daar willen de Turken echter niet aan en dat bemoeilijkt de zaak. "Zet Van Persie zelf de eerste stap naar een breuk, dan kan hij op zijn beurt waarschijnlijk fluiten naar al die miljoenen." Wél trekt hij in het laatste geval na de zomer hoogstwaarschijnlijk het shirt van Feyenoord aan.