OFFICIEEL: AS Monaco koopt speler van FC Barcelona

AS Monaco werd het afgelopen seizoen kampioen van Frankrijk. Komend jaar moet die stunt herhaald worden, en dus werd er al aardig ingekocht met onder meer Youri Tielemans en Diego Benaglio.



Nu wordt er geshopt bij FC Barcelona. De jonge Jordi Mboula werd er weggehaald bij het tweede elftal en tekende voor 5 seizoenen. Hij kost zo'n drie miljoen euro. De Franse landskampioen blijft zo dus trouw aan zijn visie en haalt vooral jonge spelers met een grote progressiemarge, zoals het eerder al Ajacieden Anderson Lopez en Francesco Antonucci binnen sleepte.





📝 @AS_Monaco announce the signing of Jordi Mboula from @FCBarcelona on a 5-year deal.



He's the guy that did this in the @UEFAYouthLeague... pic.twitter.com/RGsYXYR3GD