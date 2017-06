"Nederland kan zijn trampoline naar een hoger niveau zijn"

PSV versterkte zich deze week definitief met Hirving Lozano, over wie de verwachtingen torenhoog gespannen zijn. Ook Herculez Gomez, oud-Amerikaans international maar ook jarenlang als speler actief in Mexico, is lyrisch over de aanvaller.



"Dit is een geweldige transfer. Lozano is één van de grootste talenten van Mexico, een interessante buitenspeler. Hij speelt op links, op rechts en scoort opvallend makkelijk voor een flankspeler. Nederland kan zijn trampoline naar een nog hoger niveau zijn", voorspelt Gomez in gesprek met ESPN Sports.



Hij is enthousiast over de clubkeuze. "Mexicanen voelen zich daar thuis. Het is een technische competitie, de Eredivisie. Bij PSV wordt hij bovendien welkom geheten door landgenoot Andres Guardado, al is het de vraag hoelang hij nog zal blijven. Hoe dan ook, in de Eredivisie zijn veel goede aanvallers hun carrière begonnen."