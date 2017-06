"Hij is toe aan Ajax, een geweldige kans"

Ajax stelde eergisteren definitief Michael Reiziger aan als de nieuwe trainer van Jong Ajax. Daarmee volgt de oud-international Marcel Keizer, die gepromoveerd werd naar de hoofdmacht, op.



Reiziger werd weggekaapt bij Sparta Rotterdam. Daar was hij assistent van Alex Pastoor: hij zag in Reiziger een potentiële hoofdtrainer van de Kasteelheren. Maar dat gaat nu dus plots niet door. "Het stond min of meer in de sterren geschreven dat het zo zou gaan, maar het moment was er nog niet. Bij de club nog niet en ook bij Michael en mij nog niet", reageert Pastoor bij Voetbal International.



"Niemand heeft ooit aangegeven dat het al zou moeten gebeuren. Nu er interesse voor hem was vanuit Amsterdam is dat ook niet versneld. Dat zou geforceerd zijn. Misschien kan het in de toekomst nog. We hebben van de week afscheid genomen met de woorden dat we ooit samen nog iets moeten gaan doen."



Twee en een half jaar lang vormden Pastoor en Reiziger een trainersduo. "Ajax is een geweldige kans voor hem. Hij is er misschien wel aan toe. Toen Ajax begon te schuiven met poppetjes begreep ik wel dat zijn naam viel. In het profiel dat ze bij Ajax van een trainer hebben, past hij als oud-speler natuurlijk prima. Hij heeft enige ervaring opgedaan als trainer en wordt nu zelf verantwoordelijk. Het moet zo zijn."