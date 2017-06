FC Groningen droomt serieus van terugkeer Robben

Arjen Robben erkende recent al dat het komende seizoen vermoedelijk zijn laatste is in dienst van Bayern München. Daarna zou hij een terugkeer naar Nederland wel zien zitten, bijvoorbeeld bij FC Groningen.



De club waar het voor hem allemaal begon in de profwereld. En dus zou algemeen directeur Hans Nijland verguld zijn als Robben besluit terug te keren. Ook als dit niet als speler, maar als staflid zou zijn. "Het is geweldig wanneer je topsportmensen in je organisatie kunt binden. Ik zou het geweldig vinden als de volgende die we kunnen binnenhalen Arjen Robben is."



Toch weigert Nijland zich al rijk te rekenen, in gesprek met De Telegraaf. "Hij voetbalt minstens nog een jaar bij Bayern München en hij heeft nog niet tegen ons gezegd dat hij het gaat doen."



Gisteren werd Ron Jans nog aangesteld als technisch directeur: ook hij zou Robben met open armen ontvangen. "Ik zie dat enorm zitten. Ik heb Arjen helaas hier niet onder mijn hoede gehad. Toen was hij al vertrokken naar PSV. Nu is hij nog voetballer en hij heeft ook aangegeven dat hij na het voetballen wat tijd voor zijn gezin vrij wil maken. Maar het zou hartstikke goed zijn als hij erbij komt. Hoe meer kwaliteit, hoe beter."