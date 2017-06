OEPS! Verraadt kledingmerk Zlatan zijn volgende club hiermee?

Deze week werd bekend dat het contract van Zlatan Ibrahimovic bij Manchester United niet verlengd zal gaan worden. De vraag is nu waar de Zweed na de zomer dan gaat spelen. Volgens zaakwaarnemer Mino Raiola is er enorm veel interesse.



Echter heeft Zlatan voor zichzelf allang een knoop doorgehakt. Dat schrijft Marca althans. Het Spaanse medium weet te melden dat de vedette al in maart zijn ja-woord heeft gegeven aan de Amerikaanse topclub Los Angeles Galaxy.



De afgelopen dagen werd al geschreven dat Zlatan wel heil zou zien in een avontuur in Amerika, na periodes in iedere Europese topcompetitie. Momenteel herstelt de oud-Ajacied nog van een knieblessure.



Update 13/6: Ibrahimovic onderhandelt over transfer

Volgens de Engelse media, en het medium Yahoo in het speciaal, is het nog lang niet zover dat Zlatan Ibrahimovic al rond is met de Amerikaanse ploeg LA Galaxy. Wel zouden alle partijen de transferonderhandelingen op dinsdagmiddag opgestart hebben. Zaakwaarnemer Mino Raiola liet zich onlangs ontvallen dat zijn cliënt in Europa wilde blijven, maar toch zijn er gesprekken gaande met de Major League Soccer-club.



Update 21/6: Kledingmerk lijkt club Zlatan te verraden

Er waren al geruchten over onderhandelingen met LA Galaxy, en een opmerkelijke post van zijn kledingmerk A-Z lijkt de volgende club van Zlatan Ibrahimovic nu toch echt te verklappen. "De reis gaat verder", valt er te lezen onder een foto waarop 'Welcome to Los Angeles' staat. Wordt het de Major League Soccer voor de Zweedse ster?