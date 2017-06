'FC Barcelona: akkoord met flankspeler van 90 miljoen'

FC Barcelona hield zich tot dusver redelijk koest op de transfermarkt. Het is echter slechts een kwestie van tijd totdat de Catalanen keihard toeslaan.



Volgens diverse media, zowel vanuit Frankrijk als Spanje, is er namelijk een akkoord bereikt tussen Barça en Ousmane Dembele over een transfer. De jonge flankspeler zou teleurgesteld zijn in het vertrek van trainer Thomas Tuchel, die hem hoogstpersoonlijk ophaalde bij Stade Rennes, en staat derhalve meer dan open voor een toekomst in Camp Nou.



Het bedrag dat met de potentiële transfer gemoeid kan gaan worden is niet mals: een slordige 90 miljoen euro! Zodra Dembele binnen is, zal de clubleiding van Barcelona zich gaan richten op rechtsback Hector Bellerin (FC Barcelona) en Marco Verratti (Paris Saint-Germain). Zij worden gezien als de laatste twee puzzelstukjes richting een welhaast onverslaanbaar elftal.





Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.