OFFICIEEL: FC Twente presenteert opvolger van Ünal

Tom Boere zet zijn loopbaan voort bij FC Twente. De 24-jarige aanvaller zal worden opgepikt bij FC Oss, waar hij in de Jupiler League afgelopen seizoen maar liefst 33 goals produceerde.



In januari leek Boere al op weg naar de uitgang bij FC Oss, maar zijn scoringsdrift leverde toen niets op. Volgens TC/Tubantia mag hij zich vanaf woensdag Twentenaar noemen: "Alleen als Boere niet door de keuring mocht komen, kan de deal nog afketsen", zo schrijft het regionale medium.



Boere keert dinsdag terug vanaf zijn vakantie-adres en kan zijn overgang daarna afronden. In Enschede mag de oud-voetballer van onder meer Ajax, Racing Genk en FC Eindhoven vanaf zaterdag aan het nieuwe seizoen begonnen. Het is nog onduidelijk hoeveel geld er op tafel komt.



Update 18:39 uur

Zoals al een tijdje werd verwacht, heeft FC Twente vandaag Tom Boere definitief binnengehaald als de opvolger van Enes Unal (Villarreal). De topschutter van de Jupiler League tekent voor drie jaar in Enschede, zo meldt de Eredivisionist.





DONE DEAL: Tom Boere komt over van @fcoss_09 en tekent drie jaar bij onze club! Tom, welkom bij #FCTwente pic.twitter.com/tbd3kgwfXn — FC Twente (@fctwente) 21 juni 2017