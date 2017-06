'Real Madrid ontvangt reusachtig bod op James Rodriguez'

Het elftal van Real Madrid bestaat zoals bekend uit vele enorme sterspelers. Hierdoor is er soms geen plek voor enkelen van hen. Trainer Zinedine Zidane doet bijvoorbeeld regelmatig geen beroep op James Rodriguez in zijn basisformatie.



En dat terwijl de linkspoot bekend staat als een voortreffelijke voetballer, die Real héél veel geld heeft gekost. Derhalve zou de clubleiding deze zomer open staan voor een lucratieve verkoop van Rodriguez, die de ploegen voor het uitkiezen lijkt te hebben.



Vanuit Engeland was er al veel interesse, maar het eerste concrete bod zou gedaan zijn door AC Milan. De Rossoneri, die deze transferzomer al bijna 100 miljoen euro uitgaven aan nieuwe spelers, zouden dit keer 60 miljoen euro uit willen trekken. Dat claimt Don Balon althans te weten.



Ook Paris Saint-Germain en Manchester United worden veel aan Rodriguez gelinkt.





AC Milan's summer signings:



🇦🇷 Mateo Musacchio

🇨🇭 Ricardo Rodriguez

🇨🇮 Franck Kessie

🇵🇹 Andre Silva



Winning the transfer window! pic.twitter.com/4l3i6KLxoM — Football Talk (@Football_TaIk) 12 juni 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.