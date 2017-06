Lozano legt uit waarom hij absolute topclubs afwees voor PSV

Vanavond om 20:00 uur trapt Mexico op de Confederations Cup af tegen underdog Nieuw Zeeland, maar betreft Hirving Lozano ging het in Rusland eigenlijk (bijna) alleen maar over zijn transfer naar PSV.



De flankspeler verraste door onder meer Celta de Vigo en Manchester City opzij te zetten voor de Eindhovenaren. "Ik heb het besluit met mijn familie genomen en ik denk dat 't het juiste is. We hebben alle opties die er waren overwogen en er zat veel interessants tussen", legt Lozano uit, geciteerd door de NOS.



"Maar PSV had veel te bieden waardoor onze aandacht werd getrokken, zoals hun plannen voor de toekomst. Daar heb ik mijn keuze op gebaseerd."



De technicus hoopt dat veel landgenoten eenzelfde stap gaan maken in de nabije toekomst. "Mijn contract tekenen bij PSV was heel speciaal. Ik hoop dat er meer jonge Mexicanen de gelegenheid krijgen om in Europa te spelen."