Roda JC presenteert nieuwe trainer

De selectie van Roda JC Kerkrade weet eindelijk welke man er volgend seizoen aan het roer staat bij de club. Het is Robert Molenaar die vanaf deze zomer de hoofdtrainer is van de club. Dat lezen we op het digitale thuis van de Limburgers.



Molenaar gaat in Limburg aan de slag voor in eerste instantie één seizoen. In het contract is echter wel een optie genomen voor nog een jaar lang. De voormalig oefenmeester van FC Volendam krijgt dus genoeg tijd om zich te bewijzen.



Harm van Veldhoven, de technisch directeur van Roda JC, is alvast tevreden. "In de zoektocht naar een geschikte hoofdtrainer zijn we na een zorgvuldig proces uitgekomen bij Robert. Zijn komst betekent voor ons de gewenste invulling voor de positie van hoofdtrainer", aldus Van Veldhoven.