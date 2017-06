Actie PSV baart RSC Anderlecht allerminst zorgen

RSC Anderlecht zag de afgelopen weken heel wat talenten voor ploegen zoals Standard, PSV en AA Gent kiezen, maar hoofd jeugdopleiding Jean Kindermans maakt zich geen zorgen.



"De perceptie bestaat dat er een 'leegloop' is van 'toptalenten'. Daar heb ik problemen mee. Van de 250 spelers die blijven, wordt niets gezegd. En misschien hadden we één of twee van de vertrekkers willen houden, maar dan aan onze voorwaarden. Raskin, bijvoorbeeld, kreeg van Gent de belofte dat hij mocht meetrainen met de A-ploeg. Dat konden wij niet maken", zegt hij in Het Laatste Nieuws.



Hij is van mening dat RSCA het goed doet, maar dat de lat in Brussel hoger ligt dan bij pakweg KRC Genk. "De jeugdopleiding van Anderlecht levert élk jaar één of twee talenten af aan de A-kern. Is dat te weinig? Het is bijna onmogelijk om beter te doen. Want, en dat vergeten veel mensen blijkbaar, bij deze club ligt de lat veel hoger dan bij een club die om de drie jaar play-off 1 mag missen. Als je de titel moet winnen, voor de beker moet gaan en er dan nog eens verwacht wordt dat je Europees overwintert, probeer dan maar eens zulke jonge gasten in te passen. Vandaar: één of twee talenten afleveren, dat is ons doel."