'Vitesse hoopt op voormalig Feyenoord-spits als opvolger Van Wolfswinkel'

Vitesse hoopt op zeer korte termijn de opvolger van Ricky van Wolfswinkel te kunnen presenteren. De Arnhemmers zijn volgens Voetbal International namelijk in gesprek met Luc Castaignos.



De ex-Feyenoorder staat momenteel onder contract bij Sporting Lissabon, maar hoeft daar aankomend seizoen op weinig speeltijd te rekenen. De aanvaller kwam in het afgelopen seizoen tot slechts zes wedstrijden, waarin hij het net niet wist te vinden.



In Arnhem is men nog op zoek naar een nieuwe aanvaller na het vertrek van Van Wolfswinkel richting FC Basel. Het is onduidelijk wat de Eredivsionist op tafel moet leggen voor de voetballer die nog tot 2019 onder contract staat in Portugal. Castaignos speelde eerder bij Feyenoord, Internazionale, FC Twente en Eintracht Frankfurt.