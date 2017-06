"Huntelaar is echt iemand waarmee ik een goede klik zou hebben op het veld"

Nick de Bondt speelde vroeger in de jeugdopleiding van Ajax, maar het is de talentvolle spelers nooit gelukt om daar door te breken. De buitenspeler, die nu bij de Treffers speelt, ziet dat de 'klassieke buitenspeler' een beetje uitsterft bij zijn oude club.



"Als Kluivert op rechts speelt, dan zie ik daar nog wel een klassieke buitenspeler in. Maar het ligt bij Ajax ook heel erg aan wie er op negen staat. Als buitenspeler ben je afhankelijk of die jongen kopsterk is en gevoel heeft voor loopacties naar de eerste paal. Met een Huntelaar in de spits wordt het voor een type als mezelf ook gemakkelijker gemaakt. Dat is echt iemand waarmee ik een goede klik op het veld zou kunnen hebben", vertelt hij aan Ajax1.nl.



De aanvaller is niet de enige van zijn lichting die moeite had om door te breken. "Als je de afgelopen jaren erbij pakt met jongens als Lesly de Sa, Sheraldo Becker, Elton Acolatze, Jody Lukoki en Queensy Menig, dan verbaast mij dat ook heel erg. Op jeugdtoernooien speelde ik vaak met Becker en Menig en elke keer verbaasden ze mij over het niveau dat ze haalden. Dat was toentertijd echt de absolute top van Nederland. Ajax leverde tot Jong Oranje ook altijd buitenspelers af, maar op basis van wat ik heb gezien in de jeugd snap ik ook niet hoe zij niet, net als een Davy Klaassen of Joël Veltman, door konden breken bij Ajax", aldus De Bondt.