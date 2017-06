'Deze bestuurder ligt op pole position om Van Breukelen op te volgen'

Hans van Breukelen stapt per 1 augustus op als technisch directeur bij de KNVB. De Nederlandse voetbalbond zal dus op zoek moeten naar een opvolger en volgens de Telegraaf heeft men al een topkandidaat op het oog.



De aftredend directeur van Feyenoord, Eric Gudde, zou namelijk op pole position liggen voor de vacante functie. Als Gudde de uitdaging aangaat dan wacht hem een lastige klus. De KNVB kent de afgelopen periode veel bestuurlijke onrust en dus zal Gudde schoon schip moeten maken.



Momenteel bestaat de directie van de voetbalbond nog uit directeur commerciële zaken Jean-Paul Decossaux, operationeel directeur Gijs de Jong en financieel directeur Ron Francis. Alleen van Francis lijkt het zeker dat hij ook na de zomer nog die functie bekleed. De toekomst van Decossaux is nog onbeken en van De Jong wordt verwacht dat hij een andere uitdaging zal zoeken. De operationeel directeur is namelijk niet erg geliefd bij de Eredivisie-clubs.