OFFICIEEL: Ajax verhuurt verdediger aan Jupiler League-club

Ajax en Almere City FC hebben overeenstemming bereikt over de verhuur van Leeroy Owusu. De verhuur is per direct en kent een looptijd van één seizoen, tot en met 30 juni 2018. Dat meldt de Eredivisionist woensdagmiddag via de officiële kanalen.



De verdediger staat nog tot en met 30 juni 2019 onder contract bij de Amsterdammers. Het afgelopen seizoen kwam Owusu op huurbasis uit voor SBV Excelsior. Op 6 augustus 2016 debuteerde hij in de Eredivisie tijdens het duel FC Twente - Excelsior (1-2).



Bij Rotterdamse club kwam de 20-jarige voetballer, die al in 2004 toetrad tot de jeugdopleiding van Ajax, tot zeven optredens. In deze wedstrijden wist hij één keer het net te vinden.