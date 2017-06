'Real Madrid en Juventus denken aan twee absolute toptransfers'

De zomerse transfermarkt belooft zeer interessant te worden, want er zullen nog een aantal absolute toptransfers gerealiseerd worden. Juventus wil zich alvast gaan roeren.



Dani Alves zou Juventus gaan verlaten voor Manchester City en de Oude Dame wil dan dolgraag Danilo wegplukken bij Real Madrid. De Spaanse landskampioen zou bij een bod van 25-30 miljoen euro wel overstag willen gaan, maar Real wil het mogelijk anders aanpakken.



Door het vertrek van Pepe, einde contract, is er nog een vacature centraal in de defensie. Zinédine Zidane zou die graag ingevuld zien door Leanardo Bonucci, maar Real Madrid krijgt wel af te rekenen met stevige concurrentie van Chelsea en City en het is zeer onzeker dat Juventus hem wil laten gaan.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.