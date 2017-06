Update: 'Chelsea stelt Vitesse definitief teleur'

De kans dat Vitesse erin gaat slagen om Tammy Abraham van Chelsea te huren, lijkt steeds kleiner te worden. Eerder werd al bekend dat het bijna 4 miljoen euro zou gaan kosten om één seizoen over de aanvaller te beschikken, nu heeft ook nog eens Premier League-club Swansea City serieuze interesse in de jongeling.



Het is aannemelijk dat Chelsea Abraham liever laat spelen in de Engelse competitie, waar ook promovendi Newcastle United en Brighton & Hove Albion nog worden genoemd.



Update, woensdag 21 juni 2017, 12.40 uur:



Chelsea heeft volgens de BBC inmiddels al een akkoord bereikt met Swansea City over een tijdelijke transfer van Abraham. De kans is daardoor groot dat de talentvolle spits volgend seizoen op huurbasis in Wales speelt. Club en speler zouden nog niet tot overeenstemming zijn gekomen, maar dat lijkt een kwestie van tijd.