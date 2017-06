'Droomclub brengt Ronaldo verschrikkelijk slecht nieuws'

Cristiano Ronaldo ziet zijn droomtransfer mogelijk in rook opgaan. De Portugese sterspeler heeft het helemaal gehad bij Real Madrid en zou nu de keuze hebben gemaakt om de club definitief te verlaten. Daarbij lijkt Ronaldo te azen op een terugkeer naar Manchester United.



Gezien acties van Ronaldo in het verleden, is die club echter niet zo happig op een terugkeer van Ronaldo. Natuurlijk zien The Red Devils de aanvaller graag weer op Old Trafford voetballen, maar ze weten ook wat de aanvaller in het verleden geflikt heeft.



Zo zinspeelt de Gouden Bal-winnaar al jarenlang op een terugkeer naar Manchester United, maar gebruikt hij die positie iedere keer weer om een beter contract af te dwingen. Nu is ManUnited volgens The Sun bang dat Ronaldo dat weer van plan is en daar wil de club niet aan meewerken. Afwachten dus hoe dat gaat lopen.