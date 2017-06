'Raiola houdt twee grootmachten warm voor Lukaku'

Het heeft er momenteel alle schijn van dat Romelu Lukaku vanaf volgend seizoen opnieuw te bewonderen zal zijn op Stamford Bridge. De transfer van de Everton-spits naar Chelsea FC hangt al enkele weken in de lucht. En dinsdag meldden bepaalde bronnen dat het ook tot een akkoord omtrent zijn salaris is gekomen.



Maar voorlopig is nog steeds niets getekend en dus blijven er kapers op de kust. Zo meldt The Mirror dat Bayern München en Manchester United de Rode Duivel nog niet helemaal hebben opgegeven. En dat door toedoen van Mino Raiola.



De notoire makelaar, die onlangs een frappante rol speelde in de soap rond Milan-doelman Gianluigi Donnarumma, zou de contacten met beide grootmachten warm hebben gehouden tijdens de onderhandelingen met Chelsea. Desondanks blijft de Engelse kampioen de grootste kanshebber op zijn komst, Lukaku zelf zou immers een voorkeur hebben voor de Blues.