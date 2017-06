Tip voor Feyenoord: "Daar moet de leiding goed mee omgaan"

Rob Jansen is van mening dat Feyenoord zich gedeisd moet houden in de eerste weken van de zomerse transferperiode. Volgens de zaakwaarnemer zijn de prijzen voor de spelers momenteel veel te hoog om te onderhandelen. Dat vertelde Jansen aan de NOS.



"Feyenoord moet verstandig blijven en zich niet gek laten maken. Het is afwachten. Clubs gaan denken dat Feyenoord nu veel geld heeft. Maar Feyenoord is niet rijk. Daar moet de leiding goed mee omgaan", vertelde Jansen.



"Feyenoord is in contact geweest over spelers met een aantal clubs in Nederland. Alleen de timing is nu wat moeizaam, omdat de clubs nu allemaal heel hoog in de boom zitten. Elke club die nu wordt benaderd voor spelers, vraagt bedragen die straks in augustus de helft zijn", aldus Jansen.