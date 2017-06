'Invloedrijke stroming wil zeer opmerkelijke opvolger Gudde'

Feyenoord heeft al te horen gekregen dat algemeen directeur Eric Gudde binnenkort vertrekt bij de club en dus moeten de Rotterdammers op zoek naar een opvolger. Een invloedrijke stroming binnen de club heeft het vizier nu gericht op niemand minder dan Dirk Kuyt, zo meldt Voetbal International.



Het medium sprak met een aantal belangrijke personen, Boudewijn Poelmann bijvoorbeeld. "Mij staat het idee heel erg aan Dirk de complete leiding te geven, want ik kan me geen beter uithangbord bedenken." Samen met trainer Giovanni van Bronckhorst zou hij een prima team kunnen vormen.



Pim Blokland heeft zijn twijfels. "De dossiers die er liggen zijn wel heel zwaar. Ik zou Dirk gewoon opnemen in de directie zonder statutaire bevoegdheid. Dan heb je drie directeuren: algemeen, technisch en commercieel, plus één. Dan kan hij langs alle kanten meekijken en zo het vak leren", aldus Blokland.