'PSV heeft volgende toptarget in het vizier'

PSV is druk bezig met het op orde brengen van zijn selectie voor komend seizoen. De Eindhovenaren hebben inmiddels een nieuwe aanvaller binnengehaald, maar er zijn wat posities waar nog het één en ander moet gebeuren. Op het middenveld bijvoorbeeld. De toptarget is bekend.



PSV wil niets liever dan zich in de zomerse transferperiode versterken met Marco van Ginkel. De middenvelder kwam de afgelopen seizoen al op huurbasis in Eindhoven terecht, maar nu wil PSV graag een stap verder gaan en hem definitief vastleggen.



"Voor hem ligt een vorstelijke aanbieding klaar en daar heeft hij oren naar", zo meldt het Algemeen Dagblad nu. Het ziet er dan ook naar uit dat Van Ginkel binnenkort definitief in Eindhoven speelt.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.