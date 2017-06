'PSV ruilt De Jong mogelijk nog in voor deze spits'

Bij PSV staat deze zomerse transferperiode zeker nog het één en ander te gebeuren. De Eindhovenaren hebben inmiddels echter ook een linie waarin het rustig lijkt te blijven: de aanval. Technisch directeur Marcel Brands sprak over de voorste linie.



"Voorin hebben we de zaken nu op orde. Er komt een aantal jonge spelers aan en met onder anderen Jürgen Locadia, Luuk de Jong en Gastón Pereiro hebben we verschillende opties in huis", zo gaf hij te kennen in het Algemeen Dagblad.



Het is wel mogelijk dat PSV nog afscheid gaat nemen van Luuk de Jong. De spits kende afgelopen seizoen niet zo'n goed seizoen en heeft misschien wel een nieuwe omgeving nodig. Mocht de aanvalsleider vertrekken, waagt PSV mogelijk nog een poging voor een huurperiode van Vincent Janssen.