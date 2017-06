'Liverpool heeft eerste toptransfer beet'

Liverpool wist zich op dit moment nog niet te versterken met de aanloop naar volgend seizoen. De Reds willen nog eens kunnen meestrijden voor de titel en hopen enkele toptransfers te realiseren. Een eerste lijkt op dit moment dan ook een feit.



Volgens Calciomercato en verschillende Engelse media zou de transfer van Mohamed Salah naar Liverpool bijna zijn afgerond. De Egyptenaar zou op dit moment in Liverpool zijn aangekomen om er zijn medische tests af te leggen. AS Roma zou ongeveer 45 miljoen euro vangen voor de winger.



Mohamed Salah speelde eerder al in de Engelse Premier League. De Egyptenaar was toen aan de slag bij Chelsea, maar kon daar niet doorbreken. Bij AS Roma ontbolsterde Salah volledig en dit levert hem dan nu ook een toptransfer naar Liverpool op.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

