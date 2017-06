Mourinho reageert op belastingfraude: is het waar?

Het begint er een beetje op te lijken alsof er maar weinig personen zijn die zich aan hun belastingplicht houden in de top van de Spaanse voetballerij. Lionel Messi werd al eens veroordeeld en ook Javier Mascherano was het haasje. Cristiano Ronaldo moet zich verweren in de rechtbank en nu is ook José Mourinho de pisang.



Het Algemeen Dagblad schrijft op dinsdag: "In navolging van Cristiano Ronaldo moet ook José Mourinho zich bij de Spaanse rechter verantwoorden. De Spaanse justitie diende vandaag een aanklacht van belastingfraude in tegen de Portugese manager van Manchester United. De 54-jarige Mourinho werkte tussen 2010 en 2013 in Spanje als trainer van Real Madrid en zou in die tijd voor 3,3 miljoen euro aan belasting hebben ontdoken."



De krant gaat verder: "Vorige week werd Ronaldo, landgenoot van Mourinho, al aangeklaagd. De superster van Real Madrid zou de Spaanse fiscus tussen 2011 en 2014 voor 14,7 miljoen euro hebben opgelicht. Ronaldo en Mourinho hebben dezelfde zaakwaarnemer, de invloedrijke Jorge Mendes."



Update 23:06 uur

José Mourinho heeft inmiddels gereageerd op de beschuldiging van belastingfraude: de Portugees ontkent in alle toonaarden. Hij meent nog geen bericht te hebben gehad van de openbaar aanklager, en dat zijn fiscale zaken altijd zijn goedgekeurd door de Spaanse fiscus.



"Mourinho, die tussen juni 2010 en mei 2013 in Spanje woonde, heeft voor meer dan 26 miljoen euro aan belasting betaald", worden vertegenwoordigers van Mourinho geciteerd door de BBC.





BREAKING: Jose Mourinho says he has not received any notification from Spanish tax authorities over alleged tax fraud #ssnhq pic.twitter.com/JyqAnYLOIx — Sky Sports News HQ (@SkySportsNewsHQ) 20 juni 2017