De Graafschap wil zich versterken met Eredivisie-aanvaller

De Graafschap slaagde er het afgelopen seizoen niet in om promotie terug naar de Eredivisie te bewerkstelligen. Komend jaar moet dit wél gaan gebeuren, en dus zal er geïnvesteerd worden in de spelersgroep.



Vooral na het vertrek van Piotr Parzyszek naar PEC Zwolle is dit hard nodig. Het vizier is nu gericht op Daryl van Mieghem, aanvaller van Heracles Almelo. Het afgelopen seizoen speelde hij al op huurbasis op De Vijverberg, en dat is blijkbaar goed bevallen.



Peter Hofstede, technisch directeur van De Graafschap, bevestigt namelijk aan De Gelderlander dat ze graag langer door willen met Van Mieghem. Maar: "Kopen is voor ons geen optie, daar hebben wij de financiële middelen niet voor."



Eerder speelde de flankspeler ook al op het hoogste niveau van Nederland in het shirt van Excelsior.