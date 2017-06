'Lukaku bereikt akkoord en speelt volgend seizoen voor deze club'

Romelu Lukaku wordt de laatste weken aan zowat de volledige Engelse top gelinkt. De spits van Everton die dit seizoen maar liefst 39 doelpunten en maakte al langer bekend dat zijn laatste dagen bij de ploeg uit Liverpool waren aangebroken...



Volgens de Daily Star heeft Lukaku vandaag een persoonlijk akkoord bereikt met Chelsea. De Blues waren samen met Manchester United de grootste gegadigden in de strijd om Lukaku, maar de ploeg uit Londen lijkt de strijd dus gewonnen te hebben. Bij Chelsea zou Romelu om en bij de 170 000 euro per week gaan verdienen.



De ploeg van de steenrijke Abramovich moet nu wel nog tot een akkoord komen met Everton. De Toffees vragen maar liefst 100 miljoen voor de Rode Duivel, maar dat bedrag zou Chelsea niet willen neertellen. Aangezien er nu dus al een persoonlijk akkoord is bereikt lijkt een transfer van Lukaku er dus toch eerstdaags van te komen.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.