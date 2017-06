Van der Sar legt uit waarom hij en Ajax voor Reiziger kiezen

Zojuist werd bekend dat Michael Reiziger de opvolger van Marcel Keizer is als hoofdtrainer van Jong Ajax. Directeur Edwin van der Sar is erg blij met de oud-international, die voor twee seizoenen tekende.



"Het is mooi dat Michael Reiziger komend seizoen aan het roer staat van ons beloftenelftal. Met hem halen wij een echte Ajacied binnen. Hij is een jonge, talentvolle trainer die de jeugdopleiding zelf heeft doorlopen en de club goed kent", legt Van der Sar uit op de clubwebsite.



"Het is voor ons van belang dat de overgang van spelers in de bovenbouw naar Jong Ajax en daarna naar de A-selectie, op een goede manier verloopt. In dat proces gaat Michael een belangrijke rol spelen, net zoals Marcel Keizer dat afgelopen seizoen deed. In overleg met Reiziger hopen wij op korte termijn een assistent aan te stellen, George Ogararu volgt het komende jaar namelijk de opleiding Coach Betaald Voetbal in Roemenië. Dat is niet te combineren met het drukke programma in de Jupiler League."