Botteghin onthult: "Ik kon naar deze twee clubs"

Afgelopen seizoen werd Eric Botteghin kampioen van Nederland met Feyenoord, maar het had niet veel gescheeld of de Braziliaan had dit nooit meegemaakt.



Toen hij in 2015 FC Groningen verliet, kon hij namelijk ook naar Engeland. Dat onthuld de mandekker in gesprek met het Braziliaanse ESPN Sports. "Het waren Brighton & Hove Albion en Fulham. Ze zijn zelfs in Nederland geweest om te onderhandelen, maar het raakte me niet."



Verder gaat Botteghin in op zijn wens om nog eens een debuut voor de Braziliaanse Seleçao te maken. "Als ik een uitnodiging krijg, wie droomt er dan niet om voor het nationale team te spelen. Ik zou echt niet weigeren. Maar ik weet ook dat het moeilijk voor de bondscoach is om hier in Nederland te kijken. Het is hier niet zoals in Engeland en Spanje."