'Twee kandidaten voor opvolging Van Breukelen bij KNVB'

Vanavond werd bekend dat Hans van Breukelen niet langer doorgaat als technisch directeur van de KNVB. En dus moet de voetbalbond op zoek naar een geschikte opvolger. Volgens De Telegraaf zijn er twee kandidaten op het lijstje gezet: Fred Rutten en Louis van Gaal.



De oud-coach van onder andere Feyenoord en PSV is momenteel clubloos, en werd ook al genoemd als potentiële nieuwe bondscoach na het ontslag van Danny Blind. Dat werd zoals bekend echter Dick Advocaat, en niet Rutten.



Voor Van Gaal gold hetzelfde. De vraag is of hij wel opvolger van Van Breukelen wil worden, want eerder onthulde de ervaren kenner nog dat hij open stond voor de job als algemeen directeur. Een significant verschil met de huidige vacature.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.