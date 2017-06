Gaat Tjaronn Chery terugkeren in de Eredivisie?

FC Groningen haalde vandaag Ron Jans terug als technisch directeur, maar op het gebied van spelerstransfers is het verder nog erg rustig in het hoge noorden. Ook qua geruchten.



Vandaag klonk er wel even wat rumoer rond de Euroborg, want er werd gesuggereerd dat Groningen 'verloren zoon' Tjaronn Chery terug zou willen halen. Momenteel verdient hij bakken geld in China.



En dat zal voorlopig ook zo blijven. In gesprek met Boerenmacht reageert Chery namelijk op de geruchten door te melden dat hij nog niets van Groningen hoorde, en dat hij bovendien erg gelukkig is in China. Een re√ľnie lijkt dus vrijwel uitgesloten.



In 2013 maakte Chery, na twee superjaren in Den Haag, de overstap van ADO naar Groningen. Bij de groenwitten kende hij wederom twee topjaren, met een transfer naar het rijke Queens Park Rangers uit Engeland als beloning. Die club verkocht hem op zijn beurt een jaar geleden aan Guizhou HZ uit China.





ūüďĹ | Vandaag twee jaar geleden won FC Groningen op bezoek bij NAC met 4-5. Onder meer dankzij deze PRACHTIGE vrije trap van Tjaronn Chery! ‚öĹūüí™ pic.twitter.com/7nSfxRmQdp — FC Groningen Bijbel (@FCGBijbel) 17 mei 2017