"Loopt de opvolger van Karsdorp niet 8 kilometer verderop?"

Feyenoord vreest dat rechtsback Rick Karsdorp deze zomer een flinke miljoenentransfer zal gaan maken, nu voornamelijk AS Roma erg geïnteresseerd is in hem.



Een veelgenoemde opvolger is Giovanni Troupée, van FC Utrecht. In het geruchtencircuit kwamen ook al de namen van Ricardo van Rhijn (Club Brugge, oud-Ajax), Kevin Diks (Fiorentina) en eigen jeugdspeler Bart Nieuwkoop voorbij.



De regionale omroep RTV Rijnmond doet nog een andere suggestie: jongeling Denzel Dumfries, van stadsgenoot Sparta. "Loopt de vervanger van Karsdorp acht kilometer verder op bij stadsgenoot Sparta? De 21-jarige Dumfries staat te boek als een groot talent. In zijn eerste seizoen in de Eredivisie speelde Dumfries 31 wedstrijden, waarin hij één keer scoorde en één assist gaf. Daarnaast kreeg hij tien keer een gele kaart en één keer een rode", beargumenteert het medium de suggestie.