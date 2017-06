Sparta-parel kijkt rond: "Natuurlijk is er belangstelling.."

Rick van Drongelen is volgens velen misschien wel de meest talentvolle speler uit de huidige hoofdmacht van Sparta. Op achttienjarige leeftijd was de linksback, die ook centraal achterin uit de voeten kan, al een vaste waarde.



En dus azen clubs op hem, zo meldt Van Drongelen zelf in gesprek met Omroep Zeeland. "Dat is altijd leuk. Als er iets moois komt, kunnen we altijd zien of er iets gaat gebeuren. Voorlopig blijf ik bij Sparta."



Het contract van de jeugdinternational loopt nog door tot medio 2019. "Met Sparta blijven we in de eredivisie en het valt maar te bezien, als ik een stap maak, of daar ook kans op speeltijd is. Dat moet er in ieder geval zijn. Een nieuwe club zou ook bij mij moeten passen dus het is allemaal nog even afwachten."