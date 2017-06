Smachtende PSV-fans morgen mogelijk al aan de buis gekluisterd

Gisteren bevestigde PSV dat er een akkoord was bereikt met Hirving Lozano, die maar liefst voor zes jaar zal gaan tekenen in Eindhoven. Dit moet gebeuren ná de Confederations Cup, waarop de flankflitser momenteel nog actief is met Mexico.



Sterker nog, mogelijk gaat Lozano morgenavond al weer meedoen nadat hij gisteren nog in Nederland was. De Mexicanen spelen dan in Rusland tegen underdog Nieuw Zeeland. "Ik ben er klaar voor. Als de coach het wil, sta ik er morgen. Ik zal zijn beslissing hoe dan ook accepteren", wordt Lozano geciteerd door El Dictamen.



"Dat mijn transfer de duurste is in de historie van het Mexicaans voetbal (Mexicaanse journalisten spreken over 17 miljoen dollar, red.)? Daar weet ik niets van. Maar als dat zo is maakt het mij trots. Ik hoop dat ik de verwachtingen kan waarmaken. Maar nu ben ik bij het nationaal team en wil ik me daar volledig op concentreren."



Eerder speelde Mexico op de Confederations Cup al met 2-2 gelijk tegen Portugal, na een goal van oud-PSV'er Hector Moreno in de blessuretijd. Lozano kwam toen niet in actie, maar mogelijk kunnen nieuwsgierige fans van PSV de splinternieuwe aanwinst morgenavond tegen Nieuw Zeeland dus wél alvast in actie zien.