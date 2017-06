'PSV heeft opmerkelijk ambitieus plan met miljoenenmiskoop'

Marcel Brands deed als technisch directeur van PSV al vele uitstekende aankopen, maar natuurlijk zitten er ook enkele minder succesvolle bij. Het aantrekken van Adam Maher mag achteraf gezien bijvoorbeeld als een fout bestempeld worden.



Hij kwam voor een miljoenenbedrag als toptalent over van AZ, maar wist weinig klaar te spelen in Eindhoven. Het afgelopen seizoen speelde hij met wisselend succes bij het Turkse Osmanlispor, maar deze zomer lijkt er een definitief punt achter het huwelijk tussen PSV en Maher te komen.



Opvallend is dat de Eindhovenaren nog goede hoop hebben om een flink bedrag terug te verdienen aan de jonge middenvelder. Het ED schrijft zelfs dat er interesse is van onder meer Sporting Lissabon, toch niet de kleinste club. Ook vanuit Italië en Engeland zouden er clubs zijn die hem willen. Dat is opmerkelijk, gezien het feit dat Maher al een tijdje weinig meer heeft laten zien binnen de lijnen.



In 2013 kostte de spelmaker nog acht miljoen euro, Brands zou hopen dat ongeveer de helft terugverdiend kan worden met een permanente verkoop.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.