"Voel me erg gelukkig bij City, dus zal ik hier blijven"

De komst van Gabriel Jesús heeft zijn perspectief verminderd en er volgt mogelijk nog een kwaliteitsimpuls voorin, maar Sergio Agüero blijft 'gewoon' bij Manchester City spelen. Dat stelt de Argentijnse spits in een reactie.



Agüero beleefde met 33 goals in 45 officiële optredens een prima jaar. "Ik denk dat mijn seizoen niet slecht was. Mijn vorm was best goed", zo laat hij weten aan Xinhua. Toch moest de goalgetter gaandeweg het seizoen zijn plek regelmatig afstaan aan de Braziliaanse aanwinst.



De City-aanvaller vervolgt: "Ik voel me erg gelukkig hier, dus zal ik hier blijven tot aan het einde van mijn contract. Ik heb niet nagedacht over waar ik hierna ga spelen. Ik wil me gewoon concentreren op het werk hier."