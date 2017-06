BREAKING: Van Breukelen zwaait af in Zeist

Hans van Breukelen is begonnen aan zijn laatste periode in Zeist. De technisch directeur heeft besloten om per 1 augustus op te stappen bij de KNVB.



"Ik vertrek met een goed gevoel, omdat ik weet dat ik er alles aan gedaan heb om onze doelstellingen te realiseren", vertelt Van Breukelen op KNVB.nl. "Maar ik blijf zelfkritisch. Het is mij onvoldoende gelukt om mijn - en onze - ambities waar te maken. Daaruit trek ik mijn conclusies."



"Ik wens de KNVB verder alle goeds en blijf hopen op een Nederlands elftal op het aankomende WK en een succesvol WEURO voor de vrouwen. Ik geloof in de kracht van ons voetbal en dat blijft zo", zo voegt de KNVB-directeur toe.



Van Breukelen werd dertien maanden geleden aangesteld door de voetbalbond. In de periode daarna nam de chaos alleen maar toe, waarbij met name de benoeming van de nieuwe Oranje-bondscoach voor ophef zorgde. Zo werd hij als onbetrouwbaar bestempeld na onderhandelingen met Henk ten Cate.