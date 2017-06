'De Jong gaat ondanks somber perspectief toch knokken'

Siem de Jong gaat na de zomerstop voor een herkansing bij Newcastle United. Op woensdag 3 juli sluit de middenvelder annex aanvaller weer aan bij de selectie van The Magpies.



De Jong (28) heeft bij de Engelse promovendus nog een contract tot 2020 en keert daarom terug. Het ligt in de lijn der verwachting dat manager Rafael Benitez hem komend seizoen niet nodig heeft, maar de oud-voetballer van Ajax en PSV gaat volgens The Chronicle 'gewoon' knokken voor een toekomst in Newcastle.



De Nederlander heeft een aantal moeizame jaren achter de rug. Bij Ajax werd de voetballer al geteisterd door blessureleed en ook in Newcastle werd hij geconfronteerd met fysiek leed. Afgelopen seizoen werd hij uitgeleend aan PSV, waar hij zes goals maakte in 23 wedstrijden.