"Geen heilige die PSV in z'n eentje kampioen maakt"

Marcel Brands waakt voor euforie na de komst van Pachuca CF-aanvaller Hirving Lozano. De technisch manager van PSV benadrukt dat de Mexicaan ook de benodigde ruimte moet krijgen.



"Er is in de media lang over deze transfer geschreven, omdat we er ook lang mee bezig zijn geweest", zo laat de bestuurder van de Eindhovenaren weten aan de NOS. "Maar we moeten niet denken dat we een heilige hebben binnengehaald die PSV in z'n eentje kampioen maakt."



In januari bleef een akkoord nog uit en ook nu verliepen de onderhandelingen moeizaam. "Pachuca wilde hem eigenlijk nog langer houden, omdat de club in december nog meedoet aan het WK voor clubteams. Maar Lozano wilde zelf heel erg graag de stap maken, dat heeft ons geholpen. Daarna stelde Pachuca zich gelukkig ook meewerkend op."