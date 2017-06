Vier spelers maken na de zomer géén deel uit van PSV-selectie

Bij PSV is er interesse voor spelers als Andrés Guardado, Jetro Willems en Santiago Arias, maar dat zijn geen voetballers die per se moeten vertrekken uit Eindhoven. Dat ligt anders voor vier man: Adam Maher, Marcel Ritzmaier, Rai Vloet en Menno Koch maken na de zomer géén deel uit van de eerste selectie van PSV.



Dat is wat journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad opgevangen heeft bij technisch directeur Marcel Brands. Voor Koch, die in de eerste seizoenshelft van het afgelopen voetbaljaar uitgeleend werd aan FC Utrecht, is er al belangstelling vanuit de Eredivisie. Rond de drie andere voetballers is het momenteel nog wat stilletjes.



Ritzmaier werd in het voorbije seizoen verhuurd aan Go Ahead Eagles, waar Vloet het mocht proberen bij SC Cambuur. Adam Maher speelde op huurbasis in Turkije voor Osmanlispor. Een aantal seizoenen geleden werd de spelmaker nog voor meerdere miljoenen euro's door PSV overgenomen van AZ.





