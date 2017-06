AZ deelt contractverlenging uit: "Goed gepresteerd"

De Eredivisie-subtopper AZ heeft de beschikking over een jeugdopleiding die prima in orde is. Zo zagen we Calvin Stengs bijvoorbeeld doorbreken in de afgelopen seizoenshelft van de Nederlandse competitie. Levi Opdam heeft nu een nieuw contract gekregen van de Alkmaarders: hij ligt in de nieuwe situatie vast tot medio 2019.



Opdam werd in het afgelopen seizoen kampioen van de Tweede Divisie met Jong AZ en is blij met zijn nieuwe verbintenis. "Ik ben heel erg blij met mijn contract", vertelt Opdam op de clubsite van AZ. "Mijn doel is om dit seizoen te gaan vlammen en belangrijk te zijn voor het team. Ik heb mijn debuut al gemaakt, maar daar wil ik nu meer wedstrijden aan toevoegen", zo vertelt hij op de clubwebsite van AZ.



Technisch manager Max Huiberts reageert: "Levi is bij het eerste elftal de back-up van basisspeler Jonas Svensson. Hij vult de positie in die is vrijgekomen door het vertrek van Mattias Johansson en Fernando Lewis. Bij Jong AZ heeft Levi het afgelopen seizoen goed gepresteerd. Hij heeft daar aangetoond dat hij kan aansluiten bij de A-selectie."