Real Madrid reageert op Ronaldo-transfergeruchten

De toekomst van Cristiano Ronaldo houdt de international sportpers al een paar dagen in zijn greep. De Portugees zou klaar zijn met Spanje en willen vertrekken bij zijn werkgever Real Madrid. De Koninklijke heeft daar nu op gereageerd bij monde van Florentino Pérez, de markante voorzitter van de grootmacht.



Pérez zegt bij Onda Cero: "Cristiano staat hier onder contract. Hij is speler van Real Madrid en blijft dat ook. Ik heb Cristiano niet gesproken, ik lees alleen van alles in de kranten. Hij zal ons ongetwijfeld binnenkort alles vertellen, want zijn geloofwaardigheid wordt hierdoor aangetast. Iedereen moet aan zijn belastingverplichtingen voldoen. Maar ik ken Ronaldo, hij is een goede jongen, als profvoetballer en als mens. Daarom is dit is een heel vreemde situatie. Ik zal hem verdedigen, als speler en als persoon."



Mogen we de geruchten geloven, dan is Real druk bezig op de transfermarkt. Niet alleen Ronaldo zou in de belangstelling van tig clubs staan, maar ook James Rodriguez en Alvaro Morata. "Maar ik heb geen enkel bod binnengekregen. Niet op Ronaldo, niet op Alvaro Morata en niet op James Rodriguez."