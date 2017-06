Vitesse raakt nóg een belangrijke speler kwijt

Vitesse verkocht spits Ricky van Wolfswinkel al aan het Zwitserse FC Basel en het ziet er nu naar uit dat ook middenvelder Marvelous Nakamba vertrekt uit Arnhem. In gesprek met de Afrikaanse media vertelt de voetballer zelf namelijk dat hij naar het Belgische Club Brugge transfereert.



Vermoedelijk wordt Nakamba op dinsdag al gepresenteerd bij Club, de werkgever van onder meer Ruud Vormer en Stefano Denswil. De 23-jarige middenvelder zegt zelf in ieder geval: "Ik ga naar België voor de medische keuring en om de laatste gesprekken te voeren." In de voorbije weken werd Nakamba al veelvuldig in verband gebracht met een transfer en nu is het dan ook daadwerkelijk zover.



Volgens het medium Omroep Gelderland ligt er een contract voor drie jaar klaar voor de voetballer bij Club Brugge. In België moet Nakamba de rol van de inmiddels al veertigjarige oud-PSV'er Timmy Simons overnemen. Eerder leek het erop dat hij naar RSC Anderlecht zou vertrekken, maar de middenvelder kiest dus voor de concurrent van de Brusselaars.