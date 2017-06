"Je hebt trainers met lef en zonder, Jürgen heeft lef"

De Duitse oefenmeester Jürgen Klopp doet het vooralsnog sterk op Anfield Road bij Liverpool. De Premier League-topclub speelde in het afgelopen seizoen niet echt mee om de titel, maar haalde wel Champions League-voetbal binnen. Pepijn Lijnders werkt als assistent van de Duitser en is onder de indruk van zijn werkwijze.



In gesprek met het Algemeen Dagblad vertelt hij: "Je hebt trainers met lef en trainers zonder lef. Jürgen heeft lef. Anders zat ik hier niet. Hoe ik het zelf zou doen? Extremer. Maar dat is voor later. Eerst zilverwerk." Lijnders wil graag kampioen worden met Liverpool. "Wacht maar tot dat lukt. Dan maak je iets onvoorstelbaars los. Zelfzuchtig omspringen met de grootsheid van deze club zou niet eerlijk zijn."



Hiervoor was de Nederlander werkzaam bij FC Porto. "Maar het is ongelooflijk dat ik daar zolang heb gezeten. Je kunt niet als in Nederland zeggen: het gaat om opleiden. Met welk team je ook speelt, als je verliest van Benfica lig je eruit." Desondanks bleef Lijnders kiezen voor het 3-4-3-systeem. "Dat heeft me gebracht tot waar ik nu ben. Bedankt Cruijff en Van Gaal."