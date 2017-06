'Raiola wil aanvaller per se onderbrengen bij Ajax'

Mino Raiola heeft het de laatste dagen maar druk. Allereerst waren er de contractonderhandelingen tussen AC Milan en zijn cliënt Gianluigi Donnarumma en even later bevond hij zich op het kantoor van Internazionale om iemand als Kenny Tete aan te bieden. Vervolgens is hij doorgereisd naar Turijn.



Bij Juventus is hij naar verluidt een nieuw contract overeengekomen voor het supertalent Moise Kean, een andere speler uit zijn stal. Volgens de Italiaanse pers gaat de piepjonge aanvaller in de nieuwe situatie ongeveer 200.000 euro per jaar verdienen. De beide partijen zouden afgesproken hebben dat het talent in het seizoen 2017-2018 uitgeleend zal worden. En naar verluidt heeft Ajax de beste papieren om wat dit betreft aan het langste eind te trekken.



Bij de krant Corriere dello Sport weet dat Raiola de jonge Italiaan per se onder wil brengen in de Johan Cruijff ArenA. Ook is er echter interesse van ploegen als Chievo Verona. Kean is pas zeventien jaar oud, maar misschien kan hij toch al wat betekenen voor Ajax. Zeker als directeur spelerszaken Marc Overmars ervoor kiest om een speler als Amin Younes te verkopen. Kean kan immers uitstekend uit de voeten als linksvoor.