'Hij moet dolgraag naar Feyenoord willen komen'

De clubleiding van Feyenoord hoopt dat spits Robin van Persie na de zomer zijn rentree kan maken in het shirt van de regerend landskampioen. Er zitten best nog wat haken en ogen aan de transfer van de centrumaanvaller en het is maar de vraag of het mogelijk is hem te halen. Ook weten we niet hoe het gesteld is met de motivatie van Van Persie.



Dat is waar het over gaat bij het programma Sportforum van NPO Radio 1. David Endt trapt af: "De vraag is: wat kan hij bieden? De verleiding is groot om na Kuijt, wiens verhaal een happy end kende, te denken dat dit eenzelfde verhaal kan opleveren. Maar het karakter van beide heren verschilt enorm." Leo Driessen reageert: "Belangrijk is de gedachte waarmee hij naar Feyenoord zou komen. Moet hij worden overgehaald, of wil hij zelf? Dat laatste is belangrijk. Hij moet zelf dolgraag willen."



Endt haakt daar weer op in. "Hij moet niet denken bij Feyenoord even freewheelend een einde aan zijn carrière te maken. Hij moet offeren. En pijn lijden." Het contract van Van Persie in Istanbul loopt nog een jaar door. Hij dient er zelf uit te komen met Fenerbahçe óf Feyenoord moet een transfersom voor hem betalen.